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Поставить роутер для Virtuemart 1.1.5 stable
CMS Joomla 1.5.21, для Virtuemart 1.1.5 stable требуется поставить роутер для проставления метатегов (description,keywords) и заголовков (title). Архив с роутером есть.
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