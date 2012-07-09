Сайт для агентства

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт24 заявки328 просмотров

Имеется сайт готовый. Нужен человек, способный его переделать, настроив под нужды агенства.

Жду предложений. Есть сам сайт, есть список того, что нужно переделать (готовое ТЗ и тд).

13 лет назад
motion-director
Абрамов 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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