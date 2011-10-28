Необходим "сценарий" композиции с указанием времени (мин:сек) и текста. Композиция в архиве, прикреплена к проекту. Пример: 0:00 0:05 "Поехали" 0:10 "Поехали, поехали" и т.п. ...
Почистить стоп-кадр с камеры видео-наблюдения
Есть видеозапись с камеры наблюдения в кафе. Запись производилась с различных ракурсов, образец качества картинки записи см. в прицепе к проекту.
Необходимо ухватить удачный ракурс видео, "сделать стоп-кадр" и в максимально возможном качестве выделить лицо человека сидящего за столиком.
От Вас Цена / Сроки
Оплата по WebMoney или Яндекс.Деньги + отзыв по окончанию проекта.
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