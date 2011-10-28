Почистить стоп-кадр с камеры видео-наблюдения

Есть видеозапись с камеры наблюдения в кафе. Запись производилась с различных ракурсов, образец качества картинки записи см. в прицепе к проекту.

Необходимо ухватить удачный ракурс видео, "сделать стоп-кадр" и в максимально возможном качестве выделить лицо человека сидящего за столиком.

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