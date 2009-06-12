Расшифровка аудио записи

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен17 заявок843 просмотра

Расшифровка аудиозаписи.

Тематика - проект технического задания на создание сайта.

Желательно, что бы исполнитель имел понятие, о чем вообще идет речь.

Пожалуйста, сразу в предложение пишите свои расценки - сроки (сколько стоит кол-во знаков). В личку писать не стоит. Спасибо.

16 лет назад
zold
56 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sergoon
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$19
1 день
Спасибо. все четко. приятно работать.
Рад работе с заказчиком. Алексей приятен в общении, адекватные требования и незамедлительная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

sergoon
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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