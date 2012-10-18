Требуется удалённый оператор

Нужен человек, который бы мог в рабочее время обзванивать и искать поставщиков оборудования (генераторы, строительная технника, стабилизаторы и т.п.). Звонки могут осуществляться через скайп или через спец. ПО типа Sipnet (всё разумеется оплачивается).

Обучение проведём.

Отчётность обязательная + возможность записи и прослушивания Ваших разговоров.

За обычный звонок или успешный звонок – оплата разная.

Назначайте свои цены и условия.