Ввод текста с ролика youtube

Тема интересная — ИТ, центры обработки данных, инженерная инфраструктура

Работа будет постоянная и очень много, поэтому учитывайте это при выставлении цены

Оплата вебмани или ЯД, деньги есть всегда, с оплатой НИКАКИХ проблем!

Слова паразиты, бекание и мекание пропускаете

НО…

Не надо пропускать и проглатывать слова, цифры — детали очень важны!

Если что-то не поняли, просто поставьте время и выделите непонятный кусок текста на красном фоне

Тайминг вводить не нужно, кроме мест, где Вы не поняли, не расслышали — смотрите выше про выделение

Цены в предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО проставьте за один час расшифровки

Предложения без выставления цен я НЕ РАССМАТРИВАЮ и в переписку не вступаю — просто, увы, НЕТ времени

Реальные примеры видео в канале youtube wwwdcntru

Оформление

В расшифровке указываете в начале ссылку на ролик youtube и время расшифровки

Красным выделяете, что Вы слышите, но не уверены в расшифровке

Текст не надо гнать сплошняком и длинными абзатцами

Слова паразиты убираете

Перед отправкой текста

1) проверьте не пропустили ли Вы слова и цифры — они очень важны

2) проверьте ошибки в Ворде — русский язык

P.S. в личку не пишите, все предложения просматриваю ОЧЕНЬ внимательно

Цены не выше 450 рублей за час расшифровки — объемы большие