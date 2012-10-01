Ввод текста с ролика youtube

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Завершен13 заявок290 просмотров

Ввод текста с ролика youtube

Тема интересная — ИТ, центры обработки данных, инженерная инфраструктура

Работа будет постоянная и очень много, поэтому учитывайте это при выставлении цены

Оплата вебмани или ЯД, деньги есть всегда, с оплатой НИКАКИХ проблем!

Слова паразиты, бекание и мекание пропускаете

НО…

Не надо пропускать и проглатывать слова, цифры — детали очень важны!

Если что-то не поняли, просто поставьте время и выделите непонятный кусок текста на красном фоне

Тайминг вводить не нужно, кроме мест, где Вы не поняли, не расслышали — смотрите выше про выделение

Цены в предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО проставьте за один час расшифровки

Предложения без выставления цен я НЕ РАССМАТРИВАЮ и в переписку не вступаю — просто, увы, НЕТ времени

Реальные примеры видео в канале youtube wwwdcntru

Оформление

В расшифровке указываете в начале ссылку на ролик youtube и время расшифровки

Красным выделяете, что Вы слышите, но не уверены в расшифровке

Текст не надо гнать сплошняком и длинными абзатцами

Слова паразиты убираете

Перед отправкой текста

1) проверьте не пропустили ли Вы слова и цифры — они очень важны

2) проверьте ошибки в Ворде — русский язык

P.S. в личку не пишите, все предложения просматриваю ОЧЕНЬ внимательно

Цены не выше 450 рублей за час расшифровки — объемы большие

13 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Carmensita
Ксения 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
13 лет назад
$1
1 день
Ксения, отлично справилась с работой. Спасибо!
Хороший заказчик, вежливый и порядочный. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Carmensita
Ксения 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
13 лет назад

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