Ищем ведущих (девушек, женщин) для ведения информационно-познавательной интернет-программы на тему психологии и здравомыслия (школа Алекса Яновского). Обязательные требования: 1. наличие вебкамеры не ниже 2 МП 2. наличие ...
Ввод текста с ролика youtube
Ввод текста с ролика youtube
Тема интересная — ИТ, центры обработки данных, инженерная инфраструктура
Работа будет постоянная и очень много, поэтому учитывайте это при выставлении цены
Оплата вебмани или ЯД, деньги есть всегда, с оплатой НИКАКИХ проблем!
Слова паразиты, бекание и мекание пропускаете
НО…
Не надо пропускать и проглатывать слова, цифры — детали очень важны!
Если что-то не поняли, просто поставьте время и выделите непонятный кусок текста на красном фоне
Тайминг вводить не нужно, кроме мест, где Вы не поняли, не расслышали — смотрите выше про выделение
Цены в предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО проставьте за один час расшифровки
Предложения без выставления цен я НЕ РАССМАТРИВАЮ и в переписку не вступаю — просто, увы, НЕТ времени
Реальные примеры видео в канале youtube wwwdcntru
Оформление
В расшифровке указываете в начале ссылку на ролик youtube и время расшифровки
Красным выделяете, что Вы слышите, но не уверены в расшифровке
Текст не надо гнать сплошняком и длинными абзатцами
Слова паразиты убираете
Перед отправкой текста
1) проверьте не пропустили ли Вы слова и цифры — они очень важны
2) проверьте ошибки в Ворде — русский язык
P.S. в личку не пишите, все предложения просматриваю ОЧЕНЬ внимательно
Цены не выше 450 рублей за час расшифровки — объемы большие
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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