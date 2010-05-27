Требуются ведущие эфира на интернет-радио.

Интернет-радиостанции http://www.radio.partizansk.eu требуются ведущие эфира / ведущие авторских программ.

Основные требования - молодые юноши и девушки с активной жизненной позицией в возрасте от 16 до 30 лет, с четкой дикцией, раскованностью и наличием свободного времени с музыкальной коллекцией разнообразной музыки, возможно без опыта работы.

Рассматриваются резюме и демо только от претендентов, имеющих дома высокоскоростной выделенный интернет (безлимитный). Остается только добавить, чтобы отсеять сразу большую часть писем - на данном этапе гарантируется только небольшая оплата.

Мы небольшая команда энтузиастов ищем себе подобных же людей. Присылайте свое демо со словами "Здравствуйте уважаемые радиослушатели, вас приветствует (ваш псевдоним)" и резюме по адресу электронной почты: [email protected].

Наше радио распахивает перед Вами свои двери!

Креативные идеи приветствуются.