Требуются ведущие эфира на интернет-радио.

Нужен креативный, энергичный человек для поиска и обработки тематического видео на Украине. Поиск: по видео-хостингам, по операторам, видео-салонам, копирование передач с ТВ и др. Тема: региональное интересное с разбивкой по городам и регионам. Наполение: поиск, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-радиостанции http://www.radio.partizansk.eu требуются ведущие эфира / ведущие авторских программ.
Основные требования - молодые юноши и девушки с активной жизненной позицией в возрасте от 16 до 30 лет, с четкой дикцией, раскованностью и наличием свободного времени с музыкальной коллекцией разнообразной музыки, возможно без опыта работы.
Рассматриваются резюме и демо только от претендентов, имеющих дома высокоскоростной выделенный интернет (безлимитный). Остается только добавить, чтобы отсеять сразу большую часть писем - на данном этапе гарантируется только небольшая оплата.
Мы небольшая команда энтузиастов ищем себе подобных же людей. Присылайте свое демо со словами "Здравствуйте уважаемые радиослушатели, вас приветствует (ваш псевдоним)" и резюме по адресу электронной почты: [email protected].
Наше радио распахивает перед Вами свои двери!
Креативные идеи приветствуются.
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