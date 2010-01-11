Проект - интернет магазин "Щеточки.ру" (магазин по продаже щеток стеклоочистителя - дворники). Для продвижения интернет магазина уже используется поисковая оптимизация (seo) и контекстная реклама (yandex direct, бегун, адвордс). ...
Довольно простая работа с программой
Требуется наполнение группы через программу вконтакте. Работа монотонная. Оплата небольшая.
Заявки фрилансеров
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