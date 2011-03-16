Консультанты по истории, искусству, культуре

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Польское бюро переводов Lingua Lab приглашает к сотрудничеству консультантов книг и публикаций на русском языке специализирующихся в областях: история, искусство, культура, музееведение.
В e-mail укажите, пожалуйста, следующую информацию: область специализации, образование, контактные данные (телефон, e-mail), ставка за страницу 1800 знаков с пробелами и поправками (USD/Euro), время выполнения работы, знание иностранных языков (если имеется).
Мы просим всех лиц, заинтересованных в сотрудничестве, пресылать аппликацию о документированном опыте на адрес: [email protected].
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