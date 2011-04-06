Менеджер инет-галереи постоянно, удаленно

$400
ПрочееЗакрыт2 заявки429 просмотров
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Проект http://www.artstrana.com/

Задачи

1. PR галереи на форумах, в соц.сетях, блогосферах и т.п. – 80% времени

2. Привлечение новых авторов через инет – 10% времени

3. Обеспечение коммуникаций между покупателем и автором – 10% времени

Требования

1. Знание тематики минимум на уровне художественной школы (стили, жанры, техники)

2. Опыт раскрутки инет-проектов через форумы, в соц.сети, блогосферы и т.п. (примеры обязательны) или PR/журналистский опыт.

3. Он-лайн 8х5, 10.00 -18.00 по Мск

Условия

1. З/п $400 без соц. пакета (оплачивается только факт. рабочее время по табелю, остальное за свой счет) + бонусы от продаж.

2. Исп. срок 1 месяц. На исп. срок ½ ставки – 4 часа в день, $200/месяц

Кандидатам:

Предложения с резюме и портфолио отправляйте, пожалуйста, сразу на art-centre-strana Х yandex.ru

в резюме обязательно: фото, ссылка на Ваши профайлы вконтакте, одноклассники, фейсбук, ЖЖ, мой мир-мэйл.ру и др.

На вопросы отвечаю только по мэйлу.

13 лет назад
m2
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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