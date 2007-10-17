Небольшой обзор

$30
ПрочееЗавершен3 заявки256 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для сайт http://temp.tdcompic.ru/index.php (временное размещение) необходимо заполнить раздел "Как купить?".

Надо сделать 3-5 скриншотов и написать пояснения. Чтоб даже не посвященный человек сразу понял как ему сделать заказ.

В итоге мне необходимо получить html код, который будет вставлен в shop-script.

16 лет назад
zsr
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
CDW
Anton 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$30
1 день
Оперативно, четко и грамотно. Акуратно, с душой и профессионализмом. Именно так этот фрилансер выполняет поставленную задачу. Отлично выполненная работа.
Четко поставленная задача, вежливость в общении, пунктуальность. Сотрудничество с этим заказчиком было взаимовыгодным и приятным. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с ним. С уважением, Антон Фильчев.
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