Небольшой обзор

Для сайт http://temp.tdcompic.ru/index.php (временное размещение) необходимо заполнить раздел "Как купить?".

Надо сделать 3-5 скриншотов и написать пояснения. Чтоб даже не посвященный человек сразу понял как ему сделать заказ.

В итоге мне необходимо получить html код, который будет вставлен в shop-script.