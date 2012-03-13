Переработка таблицы в Эксель.

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Имеется таблица в Эксель (суммарно около 6000 строк). В строках таблицы перечислен ассортимент магазина мотоэкипировки с указанием названия продукции, пола, размера и цвета. Надо всё это разделить по разным ячейкам и объединить дубли, отличающиеся только размером и цветом.

Например, строки:

Мотошлем Touring синий/серебряный размер XXL

Мотошлем Touring матовый/серебро размер XXXL

должны быть объединены в одну строку разделённую на ячейки:

Мотошлем Touring | матовый/синий/серебряный | XXL/XXXL

Объединений очень много, строки различаются очень незначительно.

12 лет назад
zabstudio
Алексей 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
outlaw333
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
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