Переработка таблицы в Эксель.

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Имеется таблица в Эксель (суммарно около 6000 строк). В строках таблицы перечислен ассортимент магазина мотоэкипировки с указанием названия продукции, пола, размера и цвета. Надо всё это разделить по разным ячейкам и объединить дубли, отличающиеся только размером и цветом.
Например, строки:
Мотошлем Touring синий/серебряный размер XXL
Мотошлем Touring матовый/серебро размер XXXL
должны быть объединены в одну строку разделённую на ячейки:
Мотошлем Touring | матовый/синий/серебряный | XXL/XXXL
Объединений очень много, строки различаются очень незначительно.
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