Переработка таблицы в Эксель.

Имеется таблица в Эксель (суммарно около 6000 строк). В строках таблицы перечислен ассортимент магазина мотоэкипировки с указанием названия продукции, пола, размера и цвета. Надо всё это разделить по разным ячейкам и объединить дубли, отличающиеся только размером и цветом.

Например, строки:

Мотошлем Touring синий/серебряный размер XXL

Мотошлем Touring матовый/серебро размер XXXL

должны быть объединены в одну строку разделённую на ячейки:

Мотошлем Touring | матовый/синий/серебряный | XXL/XXXL

Объединений очень много, строки различаются очень незначительно.