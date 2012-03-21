Публикации на форумах

Необходимо разработать сценарий для ролевой игры на 16 человек. Формат игры похож на ролевую игру Яхта Глория: http://wiki.rpg.ru/index.php/%D0%AF%D1%85%D1%82%D0%B0 В ссылках есть полное описание игры с легендами и сценариями для каждого персонажа(!). Ссылка на Яхту Глорию не значит, что ее ...