Работа по составлению структур для статей

Суть работы заключается в создании структур для статей, сразу спрашиваю - Вы умеете работать с wordstat.yandex.ru ?

В общем нужны качественные статьи, но вот мой копирайтер из-за того, что лениться в поиске информации - может что то упустить.

Примеры составленных структур я прикрепляю в файле, попробуйте вникнуть, как я это делал.

В самом низу файла я привожу тебе новые основные ключи по которым должна писаться статья. Т.есть ключ обязателен в тексте и текст статьи в большем ее

обьеме должен ходить вокруг этого основного ключа.

Допустим если ключ - симптомы хламидиоза у детей - и если вбить его в вордстат, то он выдаст не очень много тематичных ключей.

Т.есть лучше вбить - симптомы хламидиоз ... - выбрать что то от сюда.... Если недосточно - то вбить слово - Хламидиоз лечени - Или просто слово - Хламидиоз .

Также следует смотреть, как написаны статьи у конкурентов по этому запросу, т.есть на других сайтах - с той целью что бы сделать более правильную и более информационную статью

, которая будет отвечать на поставленный ей вопрос. Еще смотри на кол-во показов в мес - чем больше, тем лучше.

Цена вопроса - 10 руб за стуктуру.

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