Перевод мобильной игры на итал., порт., нидерл.

Благотворительный фонд «Возрождение» открывает новы проект "Дом моей мечты". Этот проект в помощь парню инвалиду в поиске спонсоров. Суть проекта: Во дворе будут установлены камеры, выведены на сайт. На сайте будет описание проекта, план территории (какой бы ...
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Требуются переводчики на португальский, итальянский и нидерландский языки игры для мобильных телефонов и планшетов. Оплата 350 р/страница.
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