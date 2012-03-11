Перевод с русского языка на чешский язык

Набор текста с голоса вживую. Задача: 1. Находиться в онлайне в Skype с 13 марта по 16 марта с 10:00 до 15:00 (GMT: +2, то бишь, по Киевскому времени). 2. Скорость интернета должна быть достаточной, чтобы вы могли ...