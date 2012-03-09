Набор текста с голоса вживую.

Задача:

1. Находиться в онлайне в Skype с 13 марта по 16 марта с 10:00 до 15:00 (GMT: +2, то бишь, по Киевскому времени).

2. Скорость интернета должна быть достаточной, чтобы вы могли расшарить свой экран и я видел, как вы набираете текст.

3. Я говорю, вы записываете и сохраняете в Word.

Оплата почасовая каждый день вконце дня: $2/час.

Форма оплаты: Webmoney, Приватбанковская карточка.