Воспроизведение текста фонограммы

Здравствуйте!

Ищу толкового исполнителя для воспроизведения текста фонограммы на письме. Фонограмма - полилог на немецком языке. Образец фонограммы, а также пример оформления её текста и инструкции доступны для загрузки по следующей ссылке https://www.yousendit.com/download/M3Brek90bThZY1FPd3NUQw

На данный момент пока известно, что объём аудиозаписей составляет 10 разделов по 24 000 слов в каждом разделе. Впрочем, возможно, что это не точная информация, т.к. у нас до сих пор нет исходного материала в полном объёме. Ваши предложения по стоимости (руб./1 слово ИЛИ руб./60 с), а также пример Вашей расшифровки немецкой фонограммы пока без учёта требований к оформлению присылайте по электронной почте dperepelin (at) mosprotext (dot) com.