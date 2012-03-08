Отзывы для Я.Маркета

ПрочееЗакрыт4 заявки184 просмотра
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Нужны отзывы для Маркета 1–2 отзыва в неделю на постоянной основе. Оплата по результатам, за каждый отзыв. Оплачиваются отзывы, которые провисели не менее 2х недель. Очень желателен опыт написания отзывов именно на Я.Маркее.

12 лет назад
oitk
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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