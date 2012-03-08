Инструкции по оплате электронными деньгами

Необходимо сделать видеоинструкции (2-4 мин) и тектовые инструкцию по оплате электронными деньгами + понятное описание инструкций на странице оплаты

Вот здесь вы можете посмотреть страницу оплаты - инструкции нужны к каждому способу

http://www.ecommtools.com/buy/097/innervoice1/

+ по 2 способам нужно будет 2 инструкции

+ есть нюансы по некоторым из них - нужно будет сделать акценты, объясню при переписке

Вот пример инструкций:

текстом - http://omvspb.ru/materiali-omvspb/qiwi

голосом - http://www.whitebusiness.ru/reglaments/2011/Base/payments/cards1/

ВАЖНО: у вас должен быть приятный голос [в меру :)] с грамотной речью

Пишите в заявке свой опыт по составлению мануалов и инструкций