Поддержка сайта

Нужны отзывы для Маркета 1–2 отзыва в неделю на постоянной основе. Оплата по результатам, за каждый отзыв. Оплачиваются отзывы, которые провисели не менее 2х недель. Очень желателен опыт написания отзывов именно на Я.Маркее.