Поддержка сайта

Необходимо сделать видеоинструкции (2-4 мин) и тектовые инструкцию по оплате электронными деньгами + понятное описание инструкций на странице оплаты Вот здесь вы можете посмотреть страницу оплаты - инструкции нужны к каждому способу http://www.ecommtools.com/buy/097/innervoice1/ + по 2 способам нужно ...
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