Транскрипция видеофайлов - русский

$100
ПрочееЗавершен16 заявок242 просмотра
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Есть 31 видеофайл длительностью три минуты каждый. Общая продолжительность - 98 минут. Формат mp4.

Задача - получить 31 файл с текстом, озвученным на каждом из видео. Формат: таймкод - предложение.

Тематика текста: выставка

Бюджет: 80 долл + 20 долл бонус за вовремя сданную работу и без наличия ошибок

Срок: 3 дня

Будет замечательно, если у вас уже есть такой опыт

12 лет назад
ifsa
Юрий 
44 годаСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
Vizara
Марина 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$28
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
tanushonysh
Татьяна 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$40
3 дня
Татьяна выполнила работа вовремя и качественно. Рекомендую
Юрий - очень адекватный и приятный в общении заказчик. Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество!
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