Транскрипция видеофайлов - русский

Есть 31 видеофайл длительностью три минуты каждый. Общая продолжительность - 98 минут. Формат mp4.

Задача - получить 31 файл с текстом, озвученным на каждом из видео. Формат: таймкод - предложение.

Тематика текста: выставка

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