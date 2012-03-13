Сбор данных в Интернете

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Требуется выполнить рутинную работу по сбору данных в Интернете (искать, копировать текст с веб-страниц страниц в Excel).
Оплата почасовая - $2 / час
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