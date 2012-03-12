Администрирование группы ВКонтакте

Необходим человек который будет ежедневно с понедельника по пятницу выкладывать в группу интересные новости стоматологической направленности, новостями могут быть тексты найденные в интернете, интересные веселые картинки, видео, опросы, конкурсы, анекдоты. Ищу пунктуального и творческого исполнителя на постоянную основу. Средняя занятость 1 час в день. Для начала описывайте стоимость данной работы в месяц.