Общение на англоязычных форумах. Срочно!

$250
ПрочееЗавершен5 заявок251 просмотр
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Здравствуйте, для прокачивания акков на 3 форумах нужны 8 человек со знанием анг. языка на уровне среднего, а лучше на высоком.

Оплата – от 7 руб. за 1 сообщение. Посты не рекламные, простое общение.

Каждому хватит работы. В месяц по 50 сообщений на 1 из 3 форумов, работа на 3 месяца!!! То есть, лишние 1500 руб. в мес. за 1 час 2-3 раза в неделю. Оплата раз в две нидели, возможно раз в неделю.

Если вы знаете хорошо анг. и разбираетесь в тема ЗАРАБОТОК В СЕТИ, ФОРЕКС, БИЗНЕС – оставляйте свои заявки. всем отпишу.

или пишите в личкуhttp://www.weblancer.net/users/adamwebb1991/

12 лет назад
adamwebb1991
Александр 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
client_is
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
12 лет назад
$50
30 дней
Было приятно работать, занимался у меня постингом на анг язычных форумах. хороший исполнитель. Советую.
Хороший заказчик. Четкое задание и своевременная оплата.
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