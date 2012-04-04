Общение на англоязычных форумах. Срочно!

Здравствуйте, для прокачивания акков на 3 форумах нужны 8 человек со знанием анг. языка на уровне среднего, а лучше на высоком.

Оплата – от 7 руб. за 1 сообщение. Посты не рекламные, простое общение.

Каждому хватит работы. В месяц по 50 сообщений на 1 из 3 форумов, работа на 3 месяца!!! То есть, лишние 1500 руб. в мес. за 1 час 2-3 раза в неделю. Оплата раз в две нидели, возможно раз в неделю.

Если вы знаете хорошо анг. и разбираетесь в тема ЗАРАБОТОК В СЕТИ, ФОРЕКС, БИЗНЕС – оставляйте свои заявки. всем отпишу.

или пишите в личкуhttp://www.weblancer.net/users/adamwebb1991/