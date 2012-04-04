Общение на англоязычных форумах. Срочно!

Необходим человек который будет ежедневно с понедельника по пятницу выкладывать в группу интересные новости стоматологической направленности, новостями могут быть тексты найденные в интернете, интересные веселые картинки, видео, опросы, конкурсы, анекдоты. Ищу пунктуального и творческого исполнителя ...
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Здравствуйте, для прокачивания акков на 3 форумах нужны 8 человек со знанием анг. языка на уровне среднего, а лучше на высоком.
Оплата – от 7 руб. за 1 сообщение. Посты не рекламные, простое общение.
Каждому хватит работы. В месяц по 50 сообщений на 1 из 3 форумов, работа на 3 месяца!!! То есть, лишние 1500 руб. в мес. за 1 час 2-3 раза в неделю. Оплата раз в две нидели, возможно раз в неделю.
Если вы знаете хорошо анг. и разбираетесь в тема ЗАРАБОТОК В СЕТИ, ФОРЕКС, БИЗНЕС – оставляйте свои заявки. всем отпишу.
или пишите в личкуhttp://www.weblancer.net/users/adamwebb1991/
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