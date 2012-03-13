Тексты и структура сайта

Благотворительный фонд «Возрождение» открывает новы проект "Дом моей мечты". Этот проект в помощь парню инвалиду в поиске спонсоров.

Суть проекта:

Во дворе будут установлены камеры, выведены на сайт. На сайте будет описание проекта, план территории (какой бы хотел видеть свой двор хозяин). Что для этого необходимо…

Нужно разработать структуру сайта и написать тексты для сайта.