Раскрутка группы ВКонтакте

ПрочееЗакрыт6 заявок228 просмотров
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Требуется человек, который повысит рейтинг группы. Необходимо пригласить людей в группу. Страна Украина. Группа про он-лайн шоппинг. Рассмотрю ваши преложения по расскрутке.

Для наглядности пишите в заявке стоимость 5000 приглашенных людей.

Работа не по предоплате. Оплата будет за каждые 1000 человек. Оплата на карту ПриватБанка или вебмани.

Еще можете указать цену и что готовы за нее сделать

Спасибо!

12 лет назад
infa
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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