Раскрутка группы ВКонтакте

Необходимо разработать сценарий для ролевой игры на 16 человек. Формат игры похож на ролевую игру Яхта Глория: http://wiki.rpg.ru/index.php/%D0%AF%D1%85%D1%82%D0%B0 В ссылках есть полное описание игры с легендами и сценариями для каждого персонажа(!). Ссылка на Яхту Глорию не значит, что ее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек, который повысит рейтинг группы. Необходимо пригласить людей в группу. Страна Украина. Группа про он-лайн шоппинг. Рассмотрю ваши преложения по расскрутке.
Для наглядности пишите в заявке стоимость 5000 приглашенных людей.
Работа не по предоплате. Оплата будет за каждые 1000 человек. Оплата на карту ПриватБанка или вебмани.
Еще можете указать цену и что готовы за нее сделать
Спасибо!
- Похожие заказы
- $150Прочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день! Нужно скачать до 200 видео с ВКОНТАКТЕ и загрузить их на наш хостинг. Указывайте сроки и стоимость. Выбранному исполнителю отправим ссылки на все видео которые требуется скачать.Завершен12 лет назад
тема услуги. Нужен качественный компред. Подробнее в личку пишите рассажк подробнейПрочее11 заявокЗакрыт12 лет назад
Суть работы заключается в создании структур для статей, сразу спрашиваю - Вы умеете работать с wordstat.yandex.ru ? В общем нужны качественные статьи, но вот мой копирайтер из-за того, что лениться в ...Прочее1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо перевести свидетельство о рождении с вьетнамского языка на русский язык.Закрыт12 лет назад
Статья для главной. Сайт продажи запчастей для автомобилей пежо и ситроен. ключи: запчасти ситроен запчасти citroen автозапчасти ситроен запчасти пежо запчасти peugeot автозапчасти пежоЗакрыт12 лет назад
Нужно оживить форум сайта женской тематики. В дальнейшем возможно администрирование. главным образом Интересует постинг. Жду предложений в которых будет примерный план и стоимость.Прочее9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуются переводчики на португальский, итальянский и нидерландский языки игры для мобильных телефонов и планшетов. Оплата 350 р/страница.Завершен12 лет назад
Благотворительный фонд «Возрождение» открывает новы проект "Дом моей мечты". Этот проект в помощь парню инвалиду в поиске спонсоров. Суть проекта: Во дворе будут установлены камеры, выведены на сайт. На сайте будет описание проекта, план территории (какой бы ...Прочее1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Разместить обявление на 100 досках в раздел химия (приблезительный текст "Изготовление красителей ПВХ") на 100 украинских досках , сроки, стоимость,гарантии.Прочее6 заявокЗакрыт12 лет назад