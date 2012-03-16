Раскрутка группы ВКонтакте

Требуется человек, который повысит рейтинг группы. Необходимо пригласить людей в группу. Страна Украина. Группа про он-лайн шоппинг. Рассмотрю ваши преложения по расскрутке.

Для наглядности пишите в заявке стоимость 5000 приглашенных людей.

Работа не по предоплате. Оплата будет за каждые 1000 человек. Оплата на карту ПриватБанка или вебмани.

Еще можете указать цену и что готовы за нее сделать

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