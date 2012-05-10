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Необходимо разработать сценарий для ролевой игры на 16 человек.
Формат игры похож на ролевую игру Яхта Глория:
http://wiki.rpg.ru/index.php/%D0%AF%D1%85%D1%82%D0%B0
В ссылках есть полное описание игры с легендами и сценариями для каждого персонажа(!).
Ссылка на Яхту Глорию не значит, что ее нужно "отрерайтить". Сюжет должен быть оригинальным и интересным. Важно продумать цели каждого персонажа и взаимодействие между ними.
Игра будет проводиться на пароходе, так что тематика желательна морская (остров сокровищ, остаться в живых, Атлантида, пираты и т.д.).
Сценарий для ролевой игры должен включать в себя:
1. Название игры.
2. Общую легенду (до 3тыс.символов).
3. Правила игры - что можно делать, что нет. (до 1,5тыс. символов)
4. Сюжет игры для ведущего с описанием противоборствующих команд с их целями и задачами отдельных участников, если они отличаются.
5. Максимум одно отдельное помещение от основного игрового пространства.
6. Прописать 16 игровых ролей. При этом 10 ролей должны быть основными. И еще 6 - такими, чтобы их можно было при необходимости исключить из сценария. Например, без младшего матроса корабль поплывет, а без капитана - нет.
7. Минимум 8 персонажей должны иметь возможность “сменить пол”. Т.е. в их легенде не указываем, что они женщина или мужчина. При ссылках на этих персонажей использовать только имя (не ОН или ОНА). При этом имя должно быть двуполым (Саша, Женя, Амори, Амиас, Арни, Берти, Дакота и тд).
Имена можно смотреть здесь:
http://www.molomo.ru/inquiry/foreign_names.html
8. Оптимально, если у каждого игрока, будет 2-3 цели, не связанных друг с другом, чтобы он мог выполнить хотя бы часть заданий в игре.
9. Возраст игроков - 25-30 лет. (возраст персонажей не ограничен)
10. Описание каждой роли должно включать в себя:
- Легенду персонажа (1-2 тыс. символов)
- Реквизит, который он должен получить у Ведущего.
- Задания на игру (может быть от 1 до 3).
- Список персонажей, с которыми должен войти в контакт игрок (для ведущего).
- Изменения в сценарии на случай отсутствия игрока (для ведущего).
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