Идея такая: есть эротический видео чат,нужно добавить в чат переводчик,допустим сидит и общается русская модель к ней в чат заходит иностранный пользователь и пишит соответственно не по-русски нажимает на кнопку отправить сообщение и к модели моментально приходит текст по-русски,она ему отвечает по-русски, а ему ответ приходит на его языка,таких языков должно быть32.

Синхронный перевод онлайн чата перекрёстный для 32 языков с определением языка, на котором печатают. Планированием, распределением нагрузки. Обучением и учётом орфографических ошибок с запланированной предельной нагрузкой 3млн пользователей.

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