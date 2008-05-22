До четверга нужны внештатные расшифровщики видеоматериала, качество материала - телевизионный эфир. Требования: безлимитный широкополосный интернет, аккуратность, грамотность, пунктуальность.
Создание, размножение и перевод статей
Ищу человека или команду, для создания статей. Статьи должны быть на 3 языках(русский, немецкий и английский). И размножены до 1500 вариантов. Длинна статей 2500 знаков, плюс короткое описание и название. За каждую такую статью(включая размножение и перевод) готов платить 25 у.е.
Заявки фрилансеров
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