Размещение новостей и комментариев

Работа с несколькими сайтами.

1 сайт (экология) – поиск необходимой новости за текущий день (выбираете сами, либо) и размещение комментария к материалу. Объём в день – 5 комментариев.

2 сайт (экология) – размещение откомментированной новости + данный комментарий с 1-го сайта. Объём 2 материала.

3 сайт (химия) – поиск новостей и публикация их (копи-пасте) на данном сайте. Объём 3-5 новостей.

Объёмы указаны в день.

Периодически могу присылать что где надо разместить. Работа каждый день в любое время, в выходные желательно, но не обязательно. К цифрам не привязываюсь (сегодня меньше, завтра больше). Иногда возникает необходимость в других работах (постинг по форумам, блогам и т.д.), естественно за отдельную плату. Возможно увеличение данного объёма.

Попрошу сделать тестовое задание на 1-ый сайт в размере 2-3 постов.

По оплате - бюджет в размере 10WMZ в неделю (получается пост один или новость в размере 0,2wmz)