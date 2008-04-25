Разработка on-line игры

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Закрыт7 заявок292 просмотра

ЧТО ЕСТЬ

Есть два серьезных программиста, желание написать игру. Уже бы давно начали, но не хватает самого главного - идеи.

ЧТО ИЩЕМ

Нужен человек, который разработает логику игры. Не хочется изобретать велосипед: всякие фентезийные качалки уже существуют в большом количестве. Идея должна быть оригинальна. Это 2 главных требования.

Человек, который предложит самую оригинальную и привлекательную идею, будет приглашен для участия в проекте в качестве творческого руководителя.

ОПЛАТА

Мгновенная оплата не предусмотрена. Мы предлагаем процент от прибыли или фиксированное вознаграждение, если игра покатит. Это на Ваш выбор.

ПРИМЕЧАНИЯ

- т. к. проект коммерческий, предусмотрите, каким образом будет поступать прибыль.

- развернутые предложения оставляйте здесь, вопросы и короткие предложения - в аську. Тендер закрытый, так что Ваши предложения никто не прочитает. Приват читать не буду.

- после предварительного согласия работать с Вами, мы попросим предоставить ПОЛНОЕ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ. Только после этого предложения может быть принято окончательно.

- рассматриваются как браузерные игры, так и небраузерные. Главное - идея.

17 лет назад
beprime
Юрий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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