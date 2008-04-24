Итальянский язык

Для работы на летний период на круизном лайнере (речные круизы Москва-Спб) требуется 1 человек со знанием итальянского языка. Работа - продавец-консультант сувенирного арт-бутика на корабле (русские народные сувениры). Зарплата 7 тыс руб в месяц. Проживание в комфортабельной двухместной каюте (бесплатно). Питание 4х разовое на весь период работы бесплатно.

Период работы с 25 мая по конец сентября. Возраст кандидатов 18-30 лет.

Круиз: Москва(речной вокзал) - Углич - Ярославль - Мандроги - Кижи - ладожское\онежское озера - Спб (уткина заводь) (и потом в обратном порядке). И так туда-сюда до конца сентября.

Суперзнание языка не требуется, достаточен разговорный уровень. Лексике научим. Идеальный вариант для изучающих язык на продвинутом уровне, чтобы попрактиковать разговорную речь и попутешествовать.

Ссылка с фотографиями прошлогоднего круиза

http://www.career-building.narod.ru/news.htm