Требуется ответственный человек для поиска статей на заданую тематику. Оставляйте свои предложения здесь.
Итальянский язык
Для работы на летний период на круизном лайнере (речные круизы Москва-Спб) требуется 1 человек со знанием итальянского языка. Работа - продавец-консультант сувенирного арт-бутика на корабле (русские народные сувениры). Зарплата 7 тыс руб в месяц. Проживание в комфортабельной двухместной каюте (бесплатно). Питание 4х разовое на весь период работы бесплатно.
Период работы с 25 мая по конец сентября. Возраст кандидатов 18-30 лет.
Круиз: Москва(речной вокзал) - Углич - Ярославль - Мандроги - Кижи - ладожское\онежское озера - Спб (уткина заводь) (и потом в обратном порядке). И так туда-сюда до конца сентября.
Суперзнание языка не требуется, достаточен разговорный уровень. Лексике научим. Идеальный вариант для изучающих язык на продвинутом уровне, чтобы попрактиковать разговорную речь и попутешествовать.
Ссылка с фотографиями прошлогоднего круиза
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочее1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $250
Нужен человек, который сможет или найти или написать тексты азербайджанских песен на английском транслите. Песен порядка 50. Эту работу нужно сделать в кратчайшие срокиПрочее1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужно скрыть гиперссылку на картинке что бы при нажатии на картинку человек переходил на сайт но в то же время что бы была скрыта ссылка, пример: =3D479 alt=3D"" hspace=3D1 vspace=3D1 ...Прочее11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно сделать перевод lang файлов в архиве. icq по вопросам - 818-770Прочеенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $5
Во время экспорта часть букв названий статей (которые должны были быть все латинскими буквами) оказались русскими. Требуется исправить названия 1000 страниц в CMS-ке. Русскую E на латинскую E и т.п. ...Прочее15 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть проект А . Его нужно раскрутить путем инвайта ключевых пользователей кторые находятся на других проектах. За каждого ключевого пользователя 1$. Ключевые пользователи - посетители муз ресурсов типа зайцев нет которые активно загружают треки на ...Прочее1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $20
Есть файловый сервис letitbit.. который распространяет ПО(троянский модуль), установив который юзер получает возможность качать файлы.. Модуль работает так: При обращении к серверу Letitbit.net, прога посылает строку типа Control:af3f87a14a678512e9e7c4630681bafc. Необходимо ...Прочеенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ!!! Требуется осуществить рассылку резюме на сайты по поиску работы и конкретным работодателям по следующим странам: Canada Australia Singapore US UK ...Прочее1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Добрый. Есть две картинки в архиве. Требуется два документа doc с текстом. Постоянная нужда. Старайтесь. Заявки оставлять только сюда! Не писать в приват! все же некоторые пишут ...Прочее15 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть работа по расшифровке аудиокассеты с групповой дискуссией. Срок исполнения – сегодня 21 апреля понедельник до 9.30. Качество записи плохое, но рабочее. Работы на 3-4 часа примерно. Высылается по электронной почте. Длительность записи ...Прочее5 заявокЗакрыт17 лет назад