Необходимо сделать классификацию для каталога медицинских компаний, статей, объявлений. А потом ее наполнить. К завтрашнему дню необходимо сделать классификацию, дальнешее наполнение и оплата по факту.
Высшая математика
Нужно сделать примеры по ВМ.
Бюджет: 200р
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