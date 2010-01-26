Требуется написание рецензий

Мне надо надиктовывать русский текс (инструкции) по Скайпу с выводом ма Google Documents Оплата - почасовая. Другие варианты неприемлемы, извините
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прошу стучаться в аську 604261883
и еще ... у вас должен быть акаунт работодателя на сайте free-lance.ru
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