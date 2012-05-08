Ситуация следующая, есть магазин на Vamshop, около 5000 посетителей в сутки, ежесекундно на сайте находится около 30 пользователей. в посление 1.5 месяца на сайте жуткие тормоза которые вызваны запросам к sql, ...
Консультация и настройка AS + BGP
нужна консультация плюс настройка автономной с BGP
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