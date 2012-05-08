Консультация и настройка AS + BGP

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт1 заявка117 просмотров

нужна консультация плюс настройка автономной с BGP

13 лет назад
Timurin
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Оптимизировать работу интернет-магазина на Vamshop

    $150

    Ситуация следующая, есть магазин на Vamshop, около 5000 посетителей в сутки, ежесекундно на сайте находится около 30 пользователей. в посление 1.5 месяца на сайте жуткие тормоза которые вызваны запросам к sql, ...

    HTMLSQL
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • WPML Wordpress

    Синхронизация двуязычного меню в блоге (все загружено и готово)

    WordPress
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настроить Мерчат

    Привет, мне очень срочно надо настроить мерчат, на сайте http://sprintwm.ru, нужен спец кто разбирается в этом...Сайт добавлен в мегасток и есть аттестат продовца.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Поддержка Cisco удаленно

    5 коммутаторов 2950 15 маршрутизаторов 3825 Это сеть предприятия, состоящая из трех офисов, два в Москве, один в Новосибирске. Схема организации сети - несколько подсетей, пользователи (порядка 200 пользователей) часто перемещаются из ...

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Shop-Script: публикация отзывов после проверки

    Интернет магазин на shop script прошу сделать так что-бы Отзыв оставляемый пользователями на товар осуществлялся только после предварительной обработки админом а также чтоб могли оставлять отзыв (обсудить продукт) только зарегистрированные пользователи ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна консультация SSL EV

    Ситуация в том, что на сайт установлен сертификат SSL EV. Насколько я знаю установлен верно. НО почему то зеленая строчка отображается не на всех страницах. Я заметил, что На тех страницах ...

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенос сайта с хостинга на ВПС

    $30

    Здравствуйте. Нужно перенести интернет магазин с хостинга (sweb.ru) на ВПС (ihc.ru). Сделать это надо максимально аккуратно с минимальным уровнем простоя.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дата-майнинг - поиск владельцев сайтов

    $50

    Дано : сайты определенной тематики пример : torrentz.eu Необходимо : найти другие сайты и контакты владельцев такой же тематики, и другие сайты тех же владельцев. Кандидат должен понимать как выполнять подобную ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад