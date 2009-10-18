Кроссплатформенная компиляция в Lazarus

Добрый день. Мне нужна помощь в привязке своего домена к корпоративной почте gmail (http://www.google.com/apps/intl/ru/business/index.html). У меня самого не выходит сделать. Настройки MX записей видно не правильно делаю. Кто может помочь пишите в асю 278122255