Настройка и оптимизация форума

Занес на хост в магазин троян. Мучился три дня. Скачал магазин на компьютер. Вылечил файлы. С хоста ВСЁ снёс и на пустое место залил с компа вылеченные папки и файлы. Магазин открылся. По паролю вхожу и в админку. НО в админке ничего ...