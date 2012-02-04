Тест сайта(сервера) на наличие дыр в защите

Необходимы технически подкованные люди для монтажа 3д кинотеатров как в Москве и в области так и с выездом в регионы. Работа сдельная, свободный график. Требования: • знание ПК • знание орг техники • понимание что такое дрель, кабель и HDMI • умение подключение техники ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Только для профессионалов! Срочно нужно протестировать сервер на наличие дыр, проанализировать, прокансультировать, исправить. Оплату за работу могу повысить (зависит от способностей веблансера). Оплата работы поэтапная. Детали по email.
- Похожие заказы
- Прочее4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Занес на хост в магазин троян. Мучился три дня. Скачал магазин на компьютер. Вылечил файлы. С хоста ВСЁ снёс и на пустое место залил с компа вылеченные папки и файлы. Магазин открылся. По паролю вхожу и в админку. НО в админке ничего ...Завершен12 лет назад
- $100
1C 8.2 Настройка базы на сервере через кластер Требуется настроить Платформу 1С 8.2 Бухгалтерия для подключение через тонкий клиент. Настроить MySql. Кластер серверов.Прочее1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется заполнить базу данных задается слово и путь к файлу со звуком, как это сделать можно посмотреть на видео http://www.youtube.com/watch?v=uk43pfAiQJo&feature=youtu.be Всего коло 4000 слов, бюджет 500 рублей. Срок 2-3 дня.Прочее5 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте Уважаемый фрилансер! 1)Требуется настройка трекера. 2)Требуется установка мода "оставить комментарий" Стоимость и сроки обговариваются.Прочее3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо настроить VPS рег.ру под сайт на 1с-битрикс.Закрыт12 лет назад
Достался по наследству сайт и теперь мучаюсь. Пароли поменял. Пару раз заходил по новым паролям. Но затем что-то произошло и не могу попасть на сайт для его редактирования. Не могу восстановить пароль доступа к админке. Есть доступ через FTP ...Завершен12 лет назад
Нужно перенести сайт на CMS Bitrix и всю ее базу данных с одного Хостинга на другой.Прочее8 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо восстановить работу сервера и панели isp после некорректной установки php5, без потери данных.Завершен12 лет назад
- $300
Коммерческой структуре необходимо удаленно настроить безопасность работы в интернет и обмен данными между пользователями. Ваши предложения направляйте на скайп viktor.grachev7979Прочеенет заявокЗакрыт12 лет назад