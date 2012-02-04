Тест сайта(сервера) на наличие дыр в защите

$1000
ПрочееЗакрыт5 заявок180 просмотров
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Только для профессионалов! Срочно нужно протестировать сервер на наличие дыр, проанализировать, прокансультировать, исправить. Оплату за работу могу повысить (зависит от способностей веблансера). Оплата работы поэтапная. Детали по email.

12 лет назад
strausnik
Николай 
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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