Настроить интернет на Microsoft virtual PC

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Закрыт5 заявок173 просмотра

У меня стоят 2 виртуалки, на одной из них не пашет инет.

Я дам Вам удаленный доступ к моему компу (team viewer), надо сделать, чтобы инет работал на обоих.

Оплата 5 WMZ.

15 лет назад
texas-holdem
Комаров 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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