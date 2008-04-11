Необходимо разослать уведомление по электронной почте всем пользователям программы. Количество пользователей ~ 700 человек. База пользователей представлена в .TXT формате. В каждой строке по одному адресу.l И таким образом ...
Получение доступа к папке в Windows
Ситуация такая:
Есть новый компьютер и есть старый жесткий диск от старого компьютера.
Я подключаю старый хард к новому компьютеру через usb для того, чтобы слить всю информацию на новый компьютер.
Мне необходимо скопировать всю информацию с рабочего стола старого компьютера, для чего я захожу в папку Documents and Settings (на старом харде) и пытаюсь войти в папку нужного мне пользователя. Но меня не пускает: "В доступе отказано". Я предполагаю, что это из-за того, что на старом компьютере у этого пользователя стоял пароль на вход в систему.
Задача: все же как-то скопировать всю информацию с рабочего стола со старого харда на новый компьютер.
При этом нельзя вставить старый хард в новый компьютер, т.к. пропадет гарантия. Нужно как-то это проделать через usb.
Загрузить Windows со старого харда, который подключен через usb не удалось.
Тому кто первый пошагово (подробно т.е.) объяснит мне как это сделать и при этом все получится - заплачу 50$.
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