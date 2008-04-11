Получение доступа к папке в Windows

Ситуация такая:

Есть новый компьютер и есть старый жесткий диск от старого компьютера.

Я подключаю старый хард к новому компьютеру через usb для того, чтобы слить всю информацию на новый компьютер.

Мне необходимо скопировать всю информацию с рабочего стола старого компьютера, для чего я захожу в папку Documents and Settings (на старом харде) и пытаюсь войти в папку нужного мне пользователя. Но меня не пускает: "В доступе отказано". Я предполагаю, что это из-за того, что на старом компьютере у этого пользователя стоял пароль на вход в систему.

Задача: все же как-то скопировать всю информацию с рабочего стола со старого харда на новый компьютер.

При этом нельзя вставить старый хард в новый компьютер, т.к. пропадет гарантия. Нужно как-то это проделать через usb.

Загрузить Windows со старого харда, который подключен через usb не удалось.

Тому кто первый пошагово (подробно т.е.) объяснит мне как это сделать и при этом все получится - заплачу 50$.