Ежедневная аналитика цен интернет-магазина

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$100
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Закрыт16 заявок241 просмотр

Нужно ежедневно просматривать прайсы поставщиков и проставлять в файл с ценами. Оплата 100$ в месяц.

17 лет назад
sokalov
Павел 
44 года
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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