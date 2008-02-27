Ежедневная аналитика цен интернет-магазина

Необходимо разослать уведомление по электронной почте всем пользователям программы. Количество пользователей ~ 700 человек. База пользователей представлена в .TXT формате. В каждой строке по одному адресу.l И таким образом ...
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