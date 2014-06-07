Необходимо разослать уведомление по электронной почте всем пользователям программы. Количество пользователей ~ 700 человек. База пользователей представлена в .TXT формате. В каждой строке по одному адресу.l И таким образом ...
Требуется регистрация по базе 1пс
Требуется грамотный и опытный регистратор, который имеет навыки регистрации сайтов через сервис 1ps.ru
Работа заключается в регистрации сайтов через данный сервис,а так же нового написания описания для моего сайта.
Начальная оплата - 50 WMZ в месяц за 3 часа работы в день.
В дальнейшем увеличение з/п и времени работы.
График работы свободный.Т.е. вы можете проводить работу через день или через два,но указанное время должны отработать.
Предпочтение отдается тем кто имеет опыт в регистрации в этом сервисе,целеустремленным и тем,кто желает пополнить свой финансовый бюджет.
Пишите в личку.
Выбранный исполнитель
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