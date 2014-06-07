Требуется регистрация по базе 1пс

Требуется грамотный и опытный регистратор, который имеет навыки регистрации сайтов через сервис 1ps.ru

Работа заключается в регистрации сайтов через данный сервис,а так же нового написания описания для моего сайта.

Начальная оплата - 50 WMZ в месяц за 3 часа работы в день.

В дальнейшем увеличение з/п и времени работы.

График работы свободный.Т.е. вы можете проводить работу через день или через два,но указанное время должны отработать.

Предпочтение отдается тем кто имеет опыт в регистрации в этом сервисе,целеустремленным и тем,кто желает пополнить свой финансовый бюджет.

Пишите в личку.