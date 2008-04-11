Перенести форум на новый хостинг

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт8 заявок200 просмотров

Перенести форум SMF на новый хостинг.

17 лет назад
zenver
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разослать сообщение по E-Mail

    Необходимо разослать уведомление по электронной почте всем пользователям программы. Количество пользователей ~ 700 человек. База пользователей представлена в .TXT формате. В каждой строке по одному адресу.l И таким образом ...

    Прочее2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуется регистрация по базе 1пс

    Требуется грамотный и опытный регистратор, который имеет навыки регистрации сайтов через сервис 1ps.ru Работа заключается в регистрации сайтов через данный сервис,а так же нового написания описания для моего сайта. Начальная оплата - 50 ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Удаленное тестирование

    Для удаленного тестирования смс услуг нужны абоненты следующих операторов: СМАРТС Самара, СМАРТС Шупашкар, СМАРТС Астрахань, Цифровая Экспансия, СМАРТС Иваново, БашСел, АКОС, СМАРТС Оренбург, ТЕЛЕ2. Пишите в аську 477-951-008

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Добавить инфу

    DataLife Engine, нужен тот кто хорошо знает эту систему. Нужно добавить инфу и фоток и обновить новости.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Перекодировать файлы из psw и vnt в текст txt

    $20

    Перекодировать файлы из psw (Ворд для КПК) и vnt (Телефонный текст) в простые текстовые txt или doc ? Что то не разобраться, программа стоит ABC Amber Text Converter , а файлы не даются. ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Linux Live CD

    $100

    Linux ( особых требований нет но было бы неплохо Slackware ) нужно сделать установочный образ Live CD ( желательно при загрузке использовать наш splash-рисунок ) + оптимизировать обьём готовой системы ( удалить максимально ненужное ...

    Linux
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнение форума сообщениями

    Городской форум, необходимо добавлять от 3-5 сообщений в день. тематики следующие: ЗОЖ Домоводство Дети или все что с ними связано Культура и Искусство Философия религия эзотерика прошу указывать ...

    Прочее14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад