17 небольших текстов на сайт

$27
Продающие текстыЗакрыт14 заявок676 просмотров
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Необходимо написать 17 продающих текстов на сайт общим объемом 17 кбп. Уникальность - не менее 90% по https://content-watch.ru/. Тема: цветной металлопрокат. ТЗ, ключи, дополнительную информацию предоставлю. Прошу в отзыве указать время, которое понадобится для работы, и оставить ссылку на портфолио или примеры текстов. 

2 года назад
guest_16446558132954
2 года в сервисе
Был
2 года назад