17 небольших текстов на сайт

Доброго времени суток! Нужна рука профессионала! Лучше даже две. Глобальная задача - создать вкусное коммерческое предложение для сегмента B2B (рекламные агентства). Разобью ее на сегменты для более четкого понимания: - изучить суть сервиса, который будет продаваться. Это не ...