Продающий текст для сайта

Продающие текстыЗавершен8 заявок601 просмотр
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Нужен продающий текст на посадочную страницу

2500-3000 символов.

Главред, плотность, тошнота - все по списку.

ТЗ выбранному исполнителю.

Сроки и примерные суммы указывайте в заявке

2 года назад
Streetmachine
Александр 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
MasterSloga
38 летРоссия
3 года в сервисе
Была
9 часов назад
2 года назад
$15
4 дня
Работа выполнена на отлично и раньше срока. Соблюдены все требования ТЗ. Быстро скорректировали текст по мелким замечаниям. Спасибо!
Всё отлично, сотрудничаем не первый раз.