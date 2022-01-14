Создать коммерческое предложение

Нужно создать тексты для размещения рекламы в телеграмм под интересную тематику. Тексты нужно создать под конкретные группы - например для группы про кино, создать специальный текст. Размер 200 символов не больше каждый. Всего нужно штук 10
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Нужна рука профессионала! Лучше даже две.
Глобальная задача - создать вкусное коммерческое предложение для сегмента B2B (рекламные агентства).
Разобью ее на сегменты для более четкого понимания:
- изучить суть сервиса, который будет продаваться. Это не сложный, но КРАЙНЕ важный шаг. Без четкого понимания, что мы такое, ни один из предложенных Вами вариантов может нас не устроить, как следствие, потратить Ваше и наше время, возможно, нервы (наши точно) и бюджет (тоже наш, а это прибавит нам потраченных нервов);
- сформировать КРАТКОЕ и ПОНЯТНОЕ предложение. Если сложенные Вами слова с легкостью превращаются в песню, Вы способны парой слов увлечь за собой толпу последователей, Вас никогда не просят разъяснить только что сказанное, аля "щас непонел, паяснити", и обычно в изъяснениях Вы укладываетесь в гораздо меньшие сроки, чем световой год - мы будем в полном восторге от Вас;
- с беспрекословным знанием дела упаковать все, что получится, в формальную плоскость. Результатом мы видим небольшую презентацию, которая не оставит читателя равнодушным.
Рассмотрим Ваши предложения по бюджету.
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