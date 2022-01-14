Задача: Срочно требуется гений-копирайтер для написания SEO текста для сайта, на тему: Реальный, полностью легальный и доступный каждому заработок в интернете. Количество знаков скажем не более 7000. Используем ключевые слова как: реальный заработок в интернете, ...
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Написание продающего текста для Instagram поста.
Мой Instagram про строительную тему, если быть точнее ремонт квартир и других объектов
Конкретно этот пост должен быть про санузел.
Ещё есть видео, не могу сюда прикрепить
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