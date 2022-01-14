Написание продающего текста

Продающие текстыЗакрыт19 заявок971 просмотр
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Написание продающего текста для Instagram поста.

Мой Instagram про строительную тему, если быть точнее ремонт квартир и других объектов

Конкретно этот пост должен быть про санузел.

Ещё есть видео, не могу сюда прикрепить

2 года назад
guest_16426994631003
2 года в сервисе
Был
2 года назад