Написать коммерческое предложение для сайта. Срочно.

Нужно написать КП для сайта по продвижению каналов +18.

Вот сам сайт : https://pornhub.stream-promotion.ru/

Наш сайт предлагает выполнение заказов, так же есть система процента (где мы сначала крутим, а потом с выплат забираем определенный процент, так же возможно с предоставлением канала от нас. )

КП должно быть не большое, но интересное.

Выполнение срочное. Все вопросы так же можно задать в лс.