Ищу человека который писал или который сможет написать скрипт продаж для телефонного разговора «Пригон Автомобилей из Америки»
Переписать текст объявления на авито, сделать его более продающим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Переписать текст объявления на авито, сделать его более продающим. 2. Структурировать, удалить лишнее.
3. Буду рад любым дополнениям в плане улучшения объявлений.
4. Посмотрите объявления, если не сталкивались ранее с подобным, укажите об этом в сообщении.
5. Тут бываю не часто, можно писать на aвито с пометкой, что вы отсюда.
Ссылку на объявление прикрепил.
https://www.avito.ru/lyubertsy/gotoviy_biznes/gotovyy_biznes_s_passivnym_dohodom_na_vode_2309176094
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